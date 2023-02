Ein Hund soll im Berliner Ring von mehreren Personen getreten worden sein. Das meldete ein Zeuge der Polizei. Die Misshandlung fand laut dem Zeugen am Samstag um 19.40 Uhr in Höhe des Anwesens Berliner Ring 11 statt. Die sofort angerückte Polizei konnte in der Nähe des vermeintlichen Tatorts niemanden mehr feststellen. Nähere Beschreibungen lagen weder vom Hund noch von den mutmaßlichen Tätern vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.