Die Dahner Kreisgalerie startet nach monatelanger Schließung mit einem Publikumsliebling. Xaver Mayer zeigt seine beliebten Radierungen, in denen er auch ganz aktuell die Corona-Krise aufgreift.

Mundschutz trägt nicht nur der „kleine Pfälzer“ auf einem der neuen Blätter des 1956 in Pirmasens geborenen Mayer. Die Besucher müssen während der Besichtigung der Ausstellung ebenfalls Masken tragen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Außerdem wird auf die übliche Vernissage mit Musik und Verköstigung verzichtet. Die Ausstellung öffnet einfach am kommenden Sonntag, 15 Uhr, und ist bis 12. Juli täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem gilt eine eingeschränkte Besucherzahl. Der Riesenansturm, wie er bei Xaver Mayers Ausstellungen in der Kreisgalerie üblich ist, muss diesmal kanalisiert werden. Zudem werden von allen Besuchern die Namen und Adressen festgehalten.

Der Ausstellungstitel „Fast vogelfrei“ spielt dann auch auf die Corona-Beschränkungen an. Mayer lässt es sich aber selbst in Zeiten wie aktuell nicht nehmen und bewahrt sich seinen Humor, der in jedem Blatt feinsinnig und tiefschürfend zu Tage tritt und dabei auch vor Sarkasmus nicht zurückschreckt.