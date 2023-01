50 Jahre lang leitete Karl Sieber die Chorgemeinschaft Windsberg und prägte den Verein wesentlich. Am Sonntag wurde die Windsberger Sängerhalle in Anerkennung der Verdienste des am 16. April 2021 verstorbenen Ehrenchorleiters in Karl-Sieber-Halle umbenannt. „Er war ein Glücksfall für die Chorgemeinschaft“, würdigte der Vereinsvorsitzende Steffen Schmitt in der Ehrenmatinée Sieber. Die Generalversammlung habe bereits im September 2021 die Umbenennung beschlossen. Vor allem seine visionären Ideen hätten ihn neben seinem hohen musikalischen Sachverstand ausgezeichnet. So sei die einmalige Serie der Windsberger Weinfeste oder die Gründung des überregionalen Karl-Sieber-Chores auf sein Wirken zurückzuführen. Auch von Siebers Engagement als Bundeschorleiter habe die Chorgemeinschaft profitiert. Die Schaffung vereinseigener Probe- und Auftrittsmöglichkeiten sei ihm stets ein Anliegen gewesen, weshalb er sich von Beginn seiner Tätigkeit an vehement für den Bau der Sängerhalle eingesetzt habe. Letzten Endes hätten seine Beharrlichkeit, verbunden mit dem Engagement der Sängergemeinschaft, den Hallenbau ermöglicht. Zur Finanzierung seien im weiten Umkreis bunte Abende zur Finanzierung veranstaltet worden. Damit sei die Chorgemeinschaft bekannt geworden. Über 7600 Arbeitsstunden an Eigenleistung hätten ebenfalls zur Realisierung des Projektes beigetragen, berichtete Schmitt. Im Mai 1972 sei die Halle schließlich eingeweiht worden und es habe sich gezeigt, dass mit dem Bau der Grundstein für den Erfolg des Vereines gelegt worden sei. Die Halle ermögliche eine ungehinderte Probenarbeit und die Durchführung eigener Veranstaltungen. Der Wirtschaftsbetrieb stelle eine wichtige Grundlage für die Finanzierung der Kulturarbeit dar.

Viele der damals Beteiligten waren bei der Ehrenmatinée unter den für ihr langjähriges Singen im Chor Ausgezeichneten. Für 25, 40, 50, 60 und 70 Jahre konnten Sängerinnen und Sänger Urkunden des Chorverbandes der Pfalz und des Deutschen Chorverbandes entgegen nehmen, wozu auch Kulturdezernent Denis Clauer und Ortsvorsteherin Stefanie Eyrisch ebenso gratulierten wie sie die Verdienste Karl Siebers würdigten.