Mit sechs Jahren gewann Sam Rau aus Pirmasens-Winzeln schon sein erstes Taekwondo-Turnier, mit 13 bekam er bereits den schwarzen Gürtel. Inzwischen ist er 17 und zweimaliger luxemburgischer Meister in der Klasse bis 68 Kilogramm. Warum er nicht nur wegen des Trainings oft im Großherzogtum weilt, erzählt er der RHEINPFALZ.

Sam Rau ist 1,80 Meter groß, wirkt eher schlaksig, hat wache Augen, kommt ruhig und bescheiden daher. Dass der Junge im Taekwondo ein wahres Feuerwerk an Tritt- und Schlagtechniken abfeuern kann, das würde ihm auf den ersten Blick niemand zutrauen. Auf welchem Niveau der 17-Jährige inzwischen unterwegs ist, kann sein langjähriger Trainer am Mainzer Landesstützpunkt, Giuseppe „Toto“ Gagliano, beurteilen. „Reaktionstechnisch ist das herausragend, was Sam abliefert’“, freut sich Gagliano über die rasante Entwicklung des Pirmasensers, der im vergangenen Jahr bei seiner dritten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft das Halbfinale erreichte. „Er ist ein offensiver Kämpfer, der auch vor größeren und körperlich ausgereifteren Gegnern absolut keine Angst hat“, prophezeit ihm der Stützpunkttrainer eine große Zukunft in der koreanischen Kampfkunst der waffenlosen Selbstverteidigung. Gagliano: „Sam ist jetzt zu den Herren hoch gerückt. Er wird sich auch hier durchbeißen, da bin ich mir sicher.“

Faszinierende Wettkämpfe

Der so Gelobte trainiert normal vorwiegend in der „Tiger Academy“ in Pirmasens. „Die Wettkämpfe faszinieren mich am meisten. Ich fiebere förmlich darauf hin, will sehen, wo ich im Vergleich zu anderen Kämpfern stehe“, sucht Sam Rau immer wieder die Herausforderung, nimmt auch fünf- bis sechsmal Training pro Woche in Kauf. Bei offenen Meisterschaften in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ist der Dan-Träger regelmäßig dabei. Er hat im Fitnessraum, den sein Vater Martin in der Bogenstraße für die Familie eingerichtet hat, etliche Pokale stehen und Medaillen hängen. „Meinem Mann ist dabei nichts zu viel. Er fährt unseren Sohn überall hin und kümmert sich um die Formalitäten“, erzählt Mutter Christiane.

Bei Turnieren kann es schon mal vorkommen, dass nach drei Stunden Anreise kein Gegner in der eigenen Gewichtsklasse da ist. So passiert beim Hessen-Cup. Was tun? „Ich habe auch schon mal drei Liter Wasser auf die Schnelle getrunken, um Gewicht zu machen, damit ich in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo antreten konnte“, sagt Sam Rau. Meistens sind natürlich mehrere Gegner da.

Training im Nationalkader

Durch die Teilnahme an den Luxemburg Open kam der Kontakt zum Taekwondo-Club Grevenmacher zustande. Sam wird, wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, jedes Wochenende zum Training zu den „Red Lions“ an die Mosel gefahren. „Dort herrschen Top-Bedingungen. Da Sam Mitglied in diesem luxemburgischen Verein ist, darf er seit fast zwei Jahren im Luxemburger Nationalkader mittrainieren“, erläutert Vater Martin stolz. So trat das Ausnahmetalent aus Winzeln schon für seinen Luxemburger Verein bei einem Turnier in Friedrichshafen am Bodensee an.

Inzwischen verbindet Sam Rau nicht nur die Liebe zum Taekwondo mit dem kleinen Nachbarland. Er hat dort auch „Junli“ kennen und lieben gelernt. Die 17-Jährige ist Luxemburgerin mit thailändischen Wurzeln und Taekwondo-Meisterin des Großherzogtums. Dass sie auch noch prima malen kann, dürfen Besucher beim Besuch der Familie Rau in Winzeln im Wohnzimmer bestaunen.

Im Familienunternehmen

Sam Rau war im vergangenen Jahr zum Sichtungslehrgang der Deutschen Taekwondo Union (DTU) zusammen mit 37 weiteren Kämpfern aus dem gesamten Bundesgebiet nach Hessen eingeladen worden. 20 wurden ausgewählt und durften im August am Talentcamp des DTU-Bundesstützpunkts in Nürnberg teilnehmen. Sam gehörte dazu. Auf die Frage, welches Ziel er sich im Taekwondo gesetzt hat, kommt ohne jegliches Zögern: „Ich will Deutscher Meister bei den Herren werden!“

So klar, wie er seine Zukunft im Sport definiert, so eindeutig sieht das bei dem 17-Jährigen auch im Beruf aus. Sam steht unmittelbar vor seiner Gesellenprüfung als Anlagenmechaniker und will später einmal die Heizung- und Sanitärfirma „Knerr-Rau“ in der Winzler Straße übernehmen, die nach Werner Knerr, Wolfgang Rau und jetzt Martin Rau mit ihm in der vierten Generation von der Familie geführt würde.