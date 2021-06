Ein Ehepaar wurde am Samstag bestohlen, während es seine Einkäufe ins Auto packte. Die Polizei warnt davor, beim Umgang mit dem Wagen unvorsichtig zu sein und Wertsachen auch nur kurz aus den Augen zu lassen.

Das bestohlene Paar hatte am Samstag gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Zweibrücker Straße geparkt. Die 46-jährige Frau hatte ihre Handtasche nach Auskunft der Polizei auf dem Beifahrersitz abgestellt, bevor sie zusammen mit ihrem 47-jährigen Mann die Einkäufe einlud. Währenddessen stahl ein Unbekannter die Handtasche durch das geöffnete Autofenster und verschwand damit. In der Tasche waren mehrere persönliche Gegenstände, Führerschein, Personalausweis, EC-Karte und Geld. Der Schaden beträgt rund 150 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.

Überprüfen, ob zugesperrt ist

Die Polizei rät, teure Fahrzeuge nicht am Straßenrand zu parken. Manchmal würden Diebe ein Auto fotografieren, um später etwas zu stehlen. Auch darauf sollen Eigentümer achten. Der Zündschlüssel sollte immer abgezogen werden – auch wenn man nur kurz weg ist, um das Benzin zu bezahlen oder eine Zeitung zu kaufen. „Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert“, erklärt die Polizei. Das Lenkradschloss sollte eingerastet sein, Fenster, Türen, Kofferraum, aber auch Schiebedach und Tankdeckel sollten versperrt werden.

Die Polizei empfiehlt, auch zu überprüfen, ob das Auto wirklich verschlossen ist: Funkblocker könnten das Signal der Fernbedienung stören. „Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt“, so die Polizei. Nach der Rechtsprechung sei das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Fall des Autodiebstahls von der Leistung befreit. Weitere Informationen gibt es bei der Zentrale Prävention, Parkstraße 11 in Kaiserslautern, Telefon 0631/3691444, oder online unter polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen.