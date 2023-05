Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit prall gefüllten Einkaufstaschen verlässt Monika Dauenhauer aus Rodalben jeden Samstag den Pirmasenser Wochenmarkt. In unserem Spontaninterview „Irgendwo in Pirmasens“ erzählt sie, warum sich zu Hause nicht nur die Menschen über die frischen und regionalen Lebensmittel freuen und zu was sie diese schließlich verarbeitet.

Wir haben gerade gesehen, dass Sie hier auf dem Wochenmarkt sehr viel gekauft haben. Kommen Sie regelmäßig hier her?

Ja, jeden Samstag. Einfach, weil ich hier