Attila Baum (36) und Sebastian Reinert (35) spielten vier Jahre gemeinsam beim FK Pirmasens und stiegen 2014 als Oberliga-Meister zusammen in die Regionalliga auf. Am Sonntag im Landesliga-Spitzenspiel zwischen dem SC Weselberg und den Sportfreunden Bundenthal könnten die beiden gegeneinander antreten. Einer kündigt sein Karriere-Ende an.

Attila Baum musste bereits 2015 im Alter von 28 Jahren wegen eines Knorpelschadens im Knie dem höherklassigen Fußball ade sagen. 30 Regionalliga- und 213 Oberligaspiele für den FK Pirmasens