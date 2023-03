Seit fünf Jahren steht Richard Müller an der Spitze des Schokoladenkonzerns Wawi. In dieser Zeit hat sich einiges getan und der junge Unternehmer blickt optimistisch in die Zukunft. Er sieht den Familienbetrieb gut aufgestellt. Der Wawi-Firmenverbund verfügt neben Münchweiler über weiter Standorte in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rumänien und China. Müller hat rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Werke arbeiten in der Regel im Drei-Schicht-Modell. Der Firmenchef selbst ist viel unterwegs, bei Kunden, aber auch in den Fabriken. Seit Ende 2021 sei er schon fünfmal in den USA gewesen und nach China reise er ebenfalls öfter.

Derzeit erstellt Müller mit seinen Mitarbeitern den Businessplan für die kommenden fünf Jahre. Welche Ziele will er in dieser Zeit erreichen? Ohne sich zu viel in die Karten schauen zu lassen, verrät Müller, dass Wawi schon jetzt mit Start-ups zusammenarbeite. Wachstumschancen für Wawi sieht der Firmenchef aktuell vor allem in Nordamerika. Die USA seien nicht nur ein großer Markt, sondern auch „wachstumsstark“, sagt der Unternehmer und verrät: „Das Geschäft dort wollen wir ausbauen.“

