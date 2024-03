Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Geschmäcker: Was Kunden in England freut, bleibt in Deutschland eher mal im Regal stehen. Wawi-Chef Richard Müller nennt Beispiele.

Richard Müller kommt gerade vom Zahnarzt. „Ich gehe da regelmäßig hin“, sagt der Wawi-Chef und lacht. Bisher habe sein Zahnarzt noch nichts negatives zum Schokoladenkonsum