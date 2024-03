Ab Dienstag, 26. März, arbeiten die Stadtwerke etwa 14 Tage lang an Wasserleitungen im Pirmasenser Stadtgebiet. Fahrzeuge können beide Baustellen auf Sicht umfahren. In der Dankelsbachstraße wird vor dem Haus mit der Nummer 59 gearbeitet. Wenn die Stadtwerke dort zeitweise das Wasser abstellen müssen, werden die betroffenen Anlieger vorher informiert. Wegen Leitungsarbeiten an der Kreuzung Lemberger-/Erlenbrunner Straße wird die Lemberger Straße im Baustellenbereich stadtauswärts halbseitig gesperrt. Dort soll es keine Unterbrechungen der Wasserversorgung geben.