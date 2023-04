Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

UMFRAGE: Am Freitagabend hat Reiner Ehrgott, der Vorsitzende des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, die letzten beiden Spieltage vor der Winterpause von der A- bis zur C-Klasse abgesetzt. Das Spielangebot in der Südwestpfalz war ohnehin auf Virusgröße zusammengeschrumpft. War das richtig? Wir haben uns umgehört.

Am Freitagvormittag teilte der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) seinen Vereinen mit, dass wegen der tags darauf in Kraft tretenden 2G-Regel in Rheinland-Pfalz Spiele auch