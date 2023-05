Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Exil-Pirmasenser erinnern sich gerne an ihre Zeit in der Pfalz. Einer davon ist der in Mainz lebende Kunsthistoriker Hans-Jürgen Kotzur, der mit seinen Erinnerungen gleich ein ganzes Buch gefüllt hat. „Langweilig war es nie“ ist der Titel des 270 Seiten starken Werkes, in dem die Zeit in Pirmasens drei dutzend Seiten füllt.

Das Buch ist in ganz kleiner Auflage erschienen und nicht im Handel erhältlich. Kotzur ging es auch nicht um den Verkauf, sondern um das Festhalten der Erinnerungen für die eigene Familie