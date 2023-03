Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Caravaning ist für den Pirmasenser Klaus Fink pure Entspannung. Seit fast 50 Jahren ist er Mitglied im Camping-Club Pirmasens und avancierte dort zehn Jahre nach Vereinseintritt zum Vorstandsmitglied. In Corona-Zeiten steht auch hier das sonst so aktive Vereinsleben still – ein Umstand, der den leidenschaftlichen Camper im Herzen trifft.

Aus einer Bierlaune heraus kam Klaus Fink zu seiner heutigen Passion. Sein Cousin, damals schon stolzer Wohnwagenbesitzer, schloss mit ihm vor Jahrzehnten eine Wette ab. Innerhalb eines Monats sollte sich