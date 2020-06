Im Fall der Beschädigung eines Lastwagens in der Marienstraße will die Polizei eine politisch motivierte Straftat nicht ausschließen. Wie gestern berichtet, haben Unbekannte den Motorraum des Lastwagens mit Bauschaum ausgespritzt und Leitungen der Bremsanlage durchtrennt. Der Lkw war an der Ecke Karolinenstraße/Marienstraße geparkt und gehört einem Unternehmen, dessen Besitzer, Markus Walter, Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen NPD ist. Walter war bis zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr Mitglied des Pirmasenser Stadtrats. Auf der NPD-Internetseite wird denn auch auf die politische Dimension der Beschädigungen hingewiesen. Angeblich soll ein linksorientiertes Internetportal die Tat als Anschlag auf Walter und seine Lebensgefährtin Ricarda Riefling feiern. Weitere Informationen zu den Ermittlungen der Polizei wollte das Kaiserslauterer Polizeipräsidium Westpfalz auf Anfrage nicht mitteilen. Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Hinweise auf die Täter lägen nicht vor, teilte Michael Hummel, Pressesprecher der Kaiserslauterer Polizei mit.