Von einem auf dem Waldfriedhof zentral gelegenen Grab ist zwischen dem 16. und dem 24. März eine circa 30 bis 40 Zentimeter große Statue gestohlen worden. Die Madonna-Figur mit Säugling im Arm, war am Grabstein befestigt und wurde abgerissen und mitgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf 350 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.