In diesen Tagen liegt auch in Pirmasens bei klirrender Kälte Schnee, aber als Wintersportort ist die Horebstadt nun nicht gerade bekannt. Und dennoch sind hier vor 30 Jahren, im Februar 1991, die Pfalzmeisterschaften im Skilanglauf ausgetragen worden. Der damalige Cheforganisator Hans Broschey erzählt von ganz besonderen Titelkämpfen.

„Damals waren das noch ganz kurze Entscheidungswege. Nur acht Tage vergingen von der Idee bis zur Realisierung der Pfalzmeisterschaften in Pirmasens“, erinnert sich Hans Broschey, der zu dieser Zeit Sportwart des Skiverbands Pfalz war. Es sei „schon etwas sehr Außergewöhnliches für Pirmasens und die Pfalz“ gewesen, betont der heute 87-jährige Höheinöder, der einst einer der besten deutschen Biathleten war.

Für Pirmasens exotisch

Die Loipe auf dem Freizeitgelände am Eisweiher (etwa 370 Meter über Normalnull), die Broschey mit einer erstmals eingesetzten Maschine kurzerhand erschaffen hatte, wies nur eine Spur auf. Das war auch der Grund, warum immer wieder der Ruf „Spur!“ zu hören war. Denn wer überholen wollte, durfte mit diesem Ruf den vor ihm laufenden, langsameren Läufer aus der Spur verscheuchen.

Die für Pirmasens doch exotische Meisterschaft lockte viele Zuschauer an. Es war denn auch das letzte Mal, dass nordische Titelkämpfe in der Pfalz ausgetragen worden waren. Broschey: „Die sich verändernden Witterungsverhältnisse ließen dies nicht mehr zu.“

Sehr anspruchsvoll

Auf dem ebenen Geläuf in dem Naherholungsgebiet ermittelte der Nachwuchs seine Meister. Die Aktiven bogen hingegen ab und liefen durch den Wald in Richtung Ruhbank einen vier Kilometer langen, „sehr anspruchsvollen Rundkurs mit rund 100 Metern Höhenunterschied“, wie Broschey sagt. Um 10 Uhr fiel der erste Startschuss. „Am 12 Uhr war alles vorbei, und um 13 Uhr fand in der Husterhöhschule, wo ich als Lehrer tätig war, die Siegerehrung statt“, erinnert sich Broschey.

Herren-Pfalzmeister wurde damals ein 1,98 Meter großer Pirmasenser: Steffen Wagner. Dessen Kommentar: „Selbst im Schwarzwald bin ich selten so ein Ding gefahren. Es war eng, und der Rundkurs war technisch sehr anspruchsvoll“. Broschey sprach indes von einem „Schiffschaukelkurs auf hohem Niveau“.

Paar Zentimeter fehlen

Auch heute, 30 Jahre nach dem für Pirmasens und die Pfalz exotischen Event, liegt hierzulande mal wieder Schnee. Zwar nicht sehr viel, aber immerhin. Und es ist kalt genug, dass dieser auch länger liegenbleibt. Und doch ist man beim Skiclub Pirmasens alles andere als zufrieden und weit davon entfernt, auch nur einen Gedanken an die Austragung von Pfalzmeisterschaften zu verschwenden. Denn das Coronavirus legt auch den Amateur-Wintersport lahm. „Momentan ist es sehr schwierig. Es geht nichts“, klagt Anton Wilhelm, Vorstandsmitglied und Pressesprecher des SCP. Selbst bei den aktuellen Bedingungen würden „die Ski im Keller bleiben“, erklärt Wilhelm, denn „es fehlen einfach ein paar Zentimeter Schnee“. Die Gefahr, die Ski auf noch herausstehenden Steinen zu ruinieren, sei zu groß.

Zwar waren im Vorfeld des Winters die Termine für Skischule, Langlauf, Schneesport-Cup und Abschlussfahrt festgelegt worden, doch machte und macht Covid-19 einen Strich durch die Rechnung der Pirmasenser Skisportler.

Dass Pfalzmeisterschaften überhaupt noch einmal auf pfälzischem Boden ausgetragen werden, hält Wilhelm für ausgeschlossen: „Entweder ist es zu warm oder es regnet oder es ist kalt genug, aber es gibt keinen Schnee.“ Und so bleibt es trotz winterlicher Witterung dabei: Ski und Rodel derzeit nicht gut beim Skiclub Pirmasens.