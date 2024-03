Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Links- und Rechtsausleger, Trainer, die das Handtuch werfen, und einen schnellen K. o.: All das haben rund 250 Zuschauer bei der zweiten Pirmasenser Boxnacht in der Wasgauhalle erlebt. Die geplanten Frauenkämpfe fielen dagegen aus. Insgesamt fanden nur 14 der geplanten 30 Wertungskämpfe (plus drei Sparrings) statt.

„Es hat Absagen gehagelt“, bedauerte der zweite Vorsitzende des gastgebenden Boxclubs Pirmasens, Waldemar Dolinger, dass viele einheimische Boxer keine Gegner hatten. Dennoch gab es spannende