Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die VR-Bank Südwestpfalz geht nun zivilrechtlich gegen die zwei früheren Kassierer vor, die gemeinsam über Jahre mehr als eine Million Euro veruntreut haben sollen. Beim Termin am Donnerstag vor dem Zweibrücker Landgericht wurde schnell klar: Eine gütliche Einigung wird es nicht geben.

Die Szenerie der kurzen Verhandlung am Donnerstag erinnerte in Teilen an den mehrtägigen Strafprozess, der vergangenen Herbst am Pirmasenser Amtsgericht stattfand: