Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leichtathletik: Dass Ringer auch gute Läuferqualitäten besitzen, das stellt der heutige Streckenpate unter Beweis. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Elig begleitet Reiner Kaufmann, den ersten Vorsitzenden des Athletenclubs Thaleischweiler, auf einem zehn Kilometer langen Rundkurs.

„Ich jogge diese Strecke jeden Sonntag in etwa 1:15 Stunde“, sagt Reiner Kaufmann am Start- und Zielpunkt unserer Joggingrunde, dem Cap-Markt im Wiesenweg 29 in Thaleischweiler-Fröschen.