Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weniger ausrechenbar für seine Gegner will der SV Hermersberg in der neuen Runde sein. Nach dem Karriereende von Florian Weber soll vor allem die Offensive mehr Flexibilität an den Tag legen.

Die Taktik mit dem Stoßstürmer, dem Klemmspieler und dem früheren Toptorjäger Florian Weber in der Spitze, ist nach seinem frühzeitig angekündigten Karriereende ad acta gelegt.