Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben richtet eine Impfstelle in der Bruchwiesenhalle ein. In Zusammenarbeit mit den Ärzten Wolfgang Leidecker und Karl-Heinz Schneider sollen am 3. und 4. Dezember erstmals in der Verbandsgemeindehalle, die seit Monaten auch Testzentrum ist, Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden.

„Es ist nicht unsere Aufgabe, aber es ist zurzeit das wichtigste Thema, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Es geht darum, Schaden von den Menschen abzuwenden und deshalb wollen wir entsprechend Personal und Infrastruktur stellen. Die steigenden Infektionszahlen, die Lage in den Krankenhäusern, die Frage, ob alle Menschen die Chance auf die so wichtige Impfung haben, hat mich umgetrieben“, sagte Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD).

Anmeldung über Telefon und Internet

Die Organisation laufe, die ersten Impftermine sind für den 3. und 4. Dezember vorgesehen. Man sei gerade dabei, sich als offizielle Impfstelle registrieren zu lassen. Dadurch könnten höhere Impfstoffmengen bezogen werden, sagte Schneider. Das Anwerben von Personal habe ebenfalls begonnen. Die Terminvergabe soll über Internet und per Telefon erfolgen. Die Verwaltung wird, sobald die offizielle Bestätigung für die Impfstelle vorliegt, eine Servicenummer zur Terminvergabe mit ausreichender Kapazität freischalten werde.

Fahrdienst auf den Dörfern

Die Verbandsgemeinde hat auch angekündigt, einen Fahrdienst einzurichten. Sie stellt die Fahrzeuge zur Verfügung und will dafür sorgen, dass es in den Dörfern genügend ehrenamtliche Helfer gibt, die bereit sind, Fahrten zur Impfstelle zu übernehmen.

Parallel zur Impfstelle hat die Verbandsgemeinde auch Bedarf an Impfbusterminen angemeldet. Noch gebe es keine Termine. In Waldfischbach-Burgalben, in Höheinöd und Geiselberg soll der Impfbus zum Einsatz kommen.