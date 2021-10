Beschädigt hat ein unbekannter Fahrer einen geparkten Wagen in der Straße Am Hang und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr. Vor Ort wurde allerdings die Außenspiegelabdeckung des Verursachers gefunden; dabei dürfte es sich bei seinem Wagen um einen grauen Opel Insignia handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Waldfischbach unter Telefon 06333 9270 oder per E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden.