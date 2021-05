Am Donnerstag zwischen Mitternacht und 13 Uhr wurde laut Polizei ein grauer Nissan Qashqai in der Klosterstraße, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Vorbefahren gegen den Nissan und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, schreibt die Polizei und schätzt die Schadenshöhe auf 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de melden.