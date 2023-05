Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußball-WM beginnt kommende Woche. Doch die Vorfreude ist durch die Kritik am Gastgeberland Katar getrübt. Von Passanten in der Pirmasenser Fußgängerzone wollten wir wissen, wie sie auf diese Weltmeisterschaft blicken. Sehen sie sich das Sport-Event im Fernsehen an oder verzichten sie aufgrund der Umstände lieber?

Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet im Golfstaat Katar die Fußball-WM der Männer statt. Die Kritik an dem millionenschweren Spektakel wird immer lauter, es geht um dubiose