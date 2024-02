Rund 100 Menschen gedachten am Samstagnachmittag auf dem Exerzierplatz der Opfer des Krieges in der Ukraine. Der Tag der russischen Invasion vor genau zwei Jahren „wird unser Leben in ein Vorher und ein Nachher unterteilen“, erklärte Organisatorin Natalia Holturenko bei der Gedenkveranstaltung. Wie viele Menschen bei dieser Auseinandersetzung ums Leben gekommen sind, werde man erst erfahren, wenn der Krieg vorbei ist. Die Ukraine werde siegen, formulierte Holturenko ihre Überzeugung, „weil Glaube, Wahrheit und Wille auf unserer Seite sind“.

Lieder und Gedichte aus der Ukraine

Sprichwörtlich unter die Haut gingen den Teilnehmern, unter denen neben ukrainischen Geflüchteten auch viele Pirmasenser waren, vor allem Lieder und Gedichte aus der Ukraine. Viele Teilnehmer hatten Kerzen mitgebracht und gedachten so der Toten, bekundeten zudem ihre Solidarität. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Seit dieser völkerrechtswidrigen Invasion sind zwei Jahre vergangen, doch ein Ende des Konflikts ist nicht absehbar.