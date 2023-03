Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Pirmasens gehört auch in der am Samstag beginnenden Saison 2022/23 der höchsten Klasse für C-Junioren an. Auftaktgegner in der Regionalliga ist gleich mal die U15 von Mainz 05. Der FKP-Trainer sieht die Stärken seiner Jungs in der Offensive.

„Natürlich wünschen wir uns, nicht wieder so eine Saison bekommen, in der sich buchstäblich in letzter Sekunde entscheidet, ob wir die Liga halten können“, sagt der