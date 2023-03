Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Derby könnte für die Pfalzliga-Handballerinnen des TV Thaleischweiler zur bitteren Pille mit Langzeitwirkung werden. Nicht wegen der erwartbaren 26:36 (14:19)-Niederlage am Sonntag gegen den Tabellenzweiten FSG Hauenstein/Rodalben, vielmehr weil sich Luca-Sophie Winkelhoff in der 48. Minute wohl schwerer am Knöchel verletzt hat und für das wichtige Spiel bei der HSG Trifels auszufallen droht.

„Sie hat ja schon immer Probleme mit dem Knöchel. So wie das aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie schon nächste Woche wieder auf dem Feld stehen wird“, sagte TVT-Trainer