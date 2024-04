Am vorletzten Spieltag hat der TV Thaleischweiler die Verbandsliga-Tabellenführung durch die 19:23 (7:11)-Pleite beim TSV Kandel eingebüßt. Am Samstag kommt es in Waldfischbach zum „Finale“ um die Meisterschaft gegen die HR Göllheim.

In Kandel begann der TVT mit einer starken Abwehr, hatte aber Probleme, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen. Immer wieder stand der TSV-Torwart im Weg. Keiner der fünf Strafwürfe führte zu einem Treffer. Vor 40 Zuschauern verletzte sich Sven Buchheit zudem früh an der Schulter und kam nicht mehr aufs Feld zurück. Der TVT kam nach dem Pausenrückstand gut aus der Kabine, übernahm beim 12:13 (37.) die Führung und verlor das Spiel nach dem 18:18 (51.) aufgrund vieler Zeitstrafen (insgesamt zehn) und der Disqualifikationen von Alexander Escher (58.) und Denny Schick (59.). „Das Zeitstrafenverhältnis von 10:3 gegen uns spiegelt den Spielverlauf nicht wider“, meinte Escher.

So spielten sie