Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Doktor sorgt für, dass die Beschwerden auf der Außenbahn des Verbandsligisten TV Thaleischweiler gelindert werden. Yanik Becker hat in Chemie promoviert und wird nun Patentanwalt. Er hat aber auch ein nicht ganz so gewöhnliches Hobby, das er mit einem Mannschaftskameraden teilt.

Am Sonntag wird der TV Thaleischweiler erstmals ein Heimspiel in Dahn austragen. Die dortige Halle am Schulzentrum ist diese Woche das Ausweichquartier, nachdem in der Woche zuvor Woche die Pirmasenser