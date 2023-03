Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Woche zehn von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ kämpft Sven Knieriemen aus Pirmasens weiter gegen seine Pfunde. Trotz Durchhaltevermögen und Kampfgeist reicht es für den 40-Jährigen in dieser Woche nicht, um mit seinem Ergebnis auf der Waage in die nächste Runde zu kommen.

Auf Naxos startet die zehnte Woche im Abnehm-Camp zunächst gemütlich für die verbliebenen Kandidaten. „Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich