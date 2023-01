Von einer beeindruckenden Demonstration freundschaftlichen Miteinanders und sportlicher Solidarität ließen sich am Sonntagnachmittag mehr als 500 Besucher in der Halle der Turnerschaft Rodalben begeistern.

Sie honorierten mit dem Besuch der „Wintershow“ die Idee der Vereinsverantwortlichen, die kostenintensive Teilnahme an der Gymnaestrada im Sommer in Amsterdam über eine Spendenaktion zu finanzieren. „Für uns wird es immer schwieriger, Geld einzunehmen“, schilderte die TSR-Vorsitzende Janine Fix, die durchs Programm führte, zu Beginn der Show die massiven Nöte des Vereins. Große Veranstaltungen wie das Oktoberfest, normalerweise verlässliche Einnahmequellen, habe die TSR wegen verschärfter Behörden-Auflagen absagen müssen, freue sich nun aber umso mehr über den regen Zuspruch der Besucher und die Zusage befreundeter Vereine und Gruppen.

Frenetisch gefeiert

Die ganze Bandbreite des Showtanzes gab es zu sehen, und jeder Auftritt wurde frenetisch gefeiert. Schon die Allerkleinsten, die Vorschulkinder der TS Rodalben, durften Bühnenatmosphäre schnuppern und sorgten quietschfidel als Piraten auf hoher See für Beifallsstürme. Rund die Hälfte des von Inge Hollerith verantworteten Programms stellten Gruppen der Gastgeber. Dabei durfte natürlich die Vorführung nicht fehlen, mit der die TSR Deutschland bei der Welt-Gymnaestrada vertreten wird und in die „die Mädels sehr viel Zeit und Mühe investiert haben“, so Fix.

Ebenfalls zum Gelingen der Wintershow trugen der Karnevalsverein Donsieders, der Turnerbund Hermersberg, der TV Dahn, die Majoretten- und Showtanzgruppe Heltersberg, das Dany Dance Center und der TSV Speyer bei.