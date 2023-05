Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alexander Köhler (25) vom TV Lemberg ist neuer Rheinland-Pfalz-Meister im Mittelstrecken-Crosslauf. Der Elektrotechnik-Doktorand krönte damit ein erfolgreiches Jahr. Michael Elig sprach mit dem aus Lemberg stammenden Wahl-Pirmasenser.

Herr Köhler, Sie haben am Sonntag in Laubach im Hunsrück nach 3620 Metern in 11:48 Minuten mit zwei Sekunden Vorsprung auf Lucas Meyer vom 1. FC Kaiserslautern die Landesmeisterschaft gewonnen. Wie war Ihre Renntaktik?

Ich