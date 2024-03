Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Timo Sammel schoss 2009 das erste Bundesligator in der Geschichte des FK Pirmasens. Damals war er in der U17-Eliteklasse am Fußball und gegen den 1. FC Nürnberg erfolgreich. Heute ist er 31 und noch bis Saisonende Co-Trainer des FKP-Verbandsligateams. Peter Seibel sprach mit ihm.

Herr Sammel, Sie scheiden nach zwei Jahren als Co-Trainer von Christopher Ludy nach der Runde beim FKP II aus. Was sind die Gründe dafür?

Das sind rein persönliche Gründe.