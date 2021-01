Der Überfall eines 18-Jährigen auf den Lemberger Wasgau-Markt hat am Mittwochabend ein schnelles Ende gefunden: Nach seiner Flucht nahm ihn die Polizei in Lemberg fest. Das teilen Pirmasenser Polizei und Zweibrücker Staatsanwaltschaft mit. Wie sich herausstellte, war es nicht der erste Raub des jungen Mannes. Er gab gegenüber den Polizisten zu, dass er in der vergangenen Woche auch den Pirmasenser Biomarkt in der Ringstraße überfallen habe. In beiden Fällen bedrohte der 18-Jährige Angestellte mit einer Schreckschusspistole, nahm Geld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß. In seiner Wohnung fand die Polizei die Beute des ersten Raubes.

