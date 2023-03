Es ärgert Jens Kolb, Linksverteidiger des Fußball-Verbandsligisten SV Hermersberg, doch gewaltig, wenn er an die Niederlage am vergangenen Sonntag beim TSV Gau-Odernheim zurückdenkt.

„Bei den Gegentoren ist es nicht gut für uns gelaufen“, sagt der 25-Jährige aus Rodalben. Er sei davon überzeugt, dass für seine im Abstiegskampf steckende Mannschaft deutlich mehr als ein 0:3 drin gewesen wäre, wenn sie bei den Rheinhessen mit dem angeschlagenen defensiven Mittelfeldspieler Miguel Deho und dem privat verhinderten, formstarken Stürmer Florian Weber hätte antreten können.

Sechs Punkte aus zwei Spielen?

Im nächsten Heimspiel am Sonntag (Anstoß: 15.15 Uhr) gegen den FC Bienwald Kandel, aber auch in der folgenden Partie beim FC Speyer will er mit seinem Team gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf punkten. „Vier Punkte sollen es aus den beiden Spielen mindestens sein, besser wären sechs“, betont Kolb, der als Maschinenbaumechaniker arbeitet. „Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben. Die nächsten Spiele sind extrem wichtig“, ergänzt Kolb, der auch in der kommenden Spielrunde beim SVH spielen will. Er habe dem Verein bereits zugesagt, obwohl er auch Angebote von anderen Klubs gehabt habe: „Ich will hier mit meinen besten Freunden zusammenspielen. Das ist mir sehr wichtig.“

Besonders gut gefällt Kolb seine Positionsentwicklung. Seit einigen Wochen spielt er als linker Außenverteidiger, zuvor noch auf der linken Mittelfeldseite. „Das war eine Idee von unserem Trainer, als Christoph Metzger verletzt gefehlt hat“, erzählt Kolb. Hierbei sei seine Schnelligkeit ein großer Vorteil, denn er spitzele dem Gegenspieler auch mal einen sicher geglaubten Ball noch im letzten Moment weg. „Ich fühle mich dort wohl, wo ich spiele. Mit meiner Spielzeit bin ich sehr zufrieden“, stellt Kolb fest.