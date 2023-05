Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hatte die Spielvereinigung Waldfischbach/Burgalben am Sonntag in der ersten Fußball-Verbandspokalrunde ein Heimspiel gegen Landesliga-Aufsteiger SC Weselberg. Doch die Statuten machten dem Neu-Bezirksligisten einen Strich durch die Rechnung. Die Partie wurde storniert, Weselberg zieht kampflos in die nächste Runde ein und trifft dort auf die SG Wiesbach/Knopp.

Bei der Entscheidungsfindung spielten die Begriffe „Spielgemeinschaft“ und „spieltechnischer Zusammenschluss“ eine entscheidende Rolle. Letzteres ist zum Beispiel die SG Knopp/Wiesbach.