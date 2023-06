Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Irgendwo in Pirmasens sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. In dieser Woche haben wir Karl-Heinz Trommer in der Lutherkirche getroffen. Er erzählt uns von der offenen Kirche und von seinen Aufgaben als Kirchenhüter. Außerdem berichtet der 73-Jährige, was es mit dem Löwen im Pirmasenser Wappen auf sich hat.

Herr Trommer, was können Sie denn über die offene Kirche sagen?

Die offene Kirche ist immer von 11 bis 13 Uhr, deswegen steht auch draußen das Schild. Montags