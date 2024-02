Zum „Musikalischen Abendlob“ mit dem Spiekeroog-Chörchen lädt die Pfarrei Maria Königin für 2. März, 18.30 Uhr, in die Kirche Seliger Bernhard in Rodalben ein. Am 3. März, 11 Uhr, singt der Chor im Gottesdienst in der Pirmasenser Johanneskirche. Zu hören ist zeitgenössische Kirchenmusik mit neuen Texten.

Wie es zu dem Auftritt des Spiekeroog-Chörchens kam, erklärte Felix Edrich, Chorleiter und Organist. Demnach kommen schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert kirchenmusikalisch Tätige auf der Insel Spiekeroog zusammen, um Auftritte mit neugeistlichem Liedgut vorzubereiten. Alle Chormitglieder bringen sich in ihren Gemeinden ein als Sänger, Musiker mit Gitarre, Geige oder Flöte oder auch als Chorleiter.

Von seiner Teilnahme vor drei Jahren, so Edrich, blieben Kontakte mit Mitgliedern „aus dem südwestdeutschen Raum“, hauptsächlich aus Rheinland-Pfalz und Hessen, bestehen. Daraus entwickelten sich Zusammenkünfte „alle drei bis vier Monate“, die wiederum zu Chorauftritten führten wie etwa in Mainz oder Limburg.

Das neugeistliche ökumenische Liedgut sei maßgeblich inspiriert von Eugen Eckert, ursprünglich Pfarrer in Frankfurt und Offenbach, sagt Erich. Eckert arbeitete als Lehrbeauftragter an der Uni, war Stadionsprecher und Sportbeauftragter der evangelischen Kirche.

Von ihm stammen unzählige Texte neugeistlicher Lieder, er schrieb Oratorien, Messen, Singspiele. Der Pfarrer ist auch Gründungsmitglied des ökumenischen Vereins In Takt zur Förderung des „Neuen Geistlichen Liedes“. Seit 1996 leitet er auf der Insel Spiekeroog gemeinsam mit Kirchenmusikern die jährlich im Herbst stattfindende einwöchige, ökumenische Musikfortbildung für Solisten, Chor und Instrumentalisten zum „Neuen Geistlichen Lied“. Große Themen seien laut Edrich die Bewahrung der Schöpfung, der Einsatz für das soziale Miteinander („Farbigkeit steckt an“) und für den Frieden.

Felix Edrich organisierte das Gastspiel des Spiekeroog-Chörchens in Rodalben, stellte das Programm zusammen und kümmerte sich um Unterkünfte für die Chormitglieder. Für das Gastspiel bereitete Gemeindereferentin Anja Sachs die Liturgie vor. Sie moderiert den Chorauftritt.

Außer neuen Liedern stehen Stücke für mehrstimmigen Chor und Instrumente auf dem Programm. Im Anschluss an das „Abendlob“ sorgt der Gemeindeausschuss für die Bewirtung.