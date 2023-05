Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit sechs Jahren ist Oliver Trelenberg als eine Art radelnde Spendenbüchse in ganz Deutschland unterwegs. Am Freitag führte ihn sein Weg nach Pirmasens, am Samstag ging es gleich weiter nach Landau. 41.000 Euro kamen bei seinen Touren bisher zusammen.

Oliver Trelenberg weiß, wie es ist, wenn man schwer krank ist. Er war alkoholabhängig, bis er 2003 beschloss, sein Leben zu ändern. Auch eine Krebserkrankung hat der 56-Jährige überstanden.