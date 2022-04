Der FK Pirmasens hat in der Fußball-Regionalliga sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II mit 0:1 verloren. Simon Gollnack schloss in der 88. Spielminute einen Konter nach einer Pirmasenser Ecke mit dem entscheidenden Treffer ab. Der FKP ist nach nun neun Niederlagen in den zehn Liga-Spielen unter der Regie von Trainer Kevin Stotz auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen.