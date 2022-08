Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Das Bruchweilerer Hasenheim-Team durfte sich am Wochenende über begeisternde Musiker und entsprechend zufriedene Besucher seines Sommernachtskonzerts am Samstag freuen. Nach dem Erfolg vom Vorjahr machte sich das Engagement des Kaninchenzuchtvereins auch diesmal bezahlt – und mehr als 150 bestens aufgelegte Gäste feierten am Samstagabend gleich drei Bands.

„Gesucht und gefunden“

Den Beginn machten die erst vor acht Monaten gegründeten Fossilen Freunde mit ihrem ersten Auftritt vor größerem Publikum. Hier habe sich eine Formation „gesucht und gefunden“, sagte Gitarrist und Sänger Martin Burkhart, der sogar ein eigenes Album in Aussicht stellt und von einem Band-Feeling spricht, wie er es in 40 Jahren als Musiker noch nicht erlebt habe.

Marko Burkhart und Manuel Bastian rissen in unwiderstehlicher Art als zweiter Act ebenfalls die Gäste von den Stühlen, ehe schließlich The Bombshells den furiosen Schlusspunkt setzten, bei dem die aufwändige Illumination und Pyrotechnik voll zur Geltung kamen. „Wir sind heilfroh, dass wir ein so tolles Programm auf die Beine stellen konnten und sich die Besucher wieder einmal sehr diszipliniert verhalten haben“, sagte Kai-Uwe Baumann vom Hasenheim-Team, das mit mehr als 30 Helfern für ein insgesamt rundum gelungenes Wochenende sorgte.