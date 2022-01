Ein 33-jähriger Fahrer eines grauen Skoda Rapid, der am Samstag auf der Schützenstraße in Richtung Teichstraße fuhr, hat laut Polizei gegen 15.15 Uhr eine rote Ampel überfahren und einen Unfall verursacht.

An der Kreuzung zur Bahnhofstraße staute sich der Verkehr auf zwei Fahrspuren vor der Ampel. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Skoda-Fahrer rechts neben den wartenden Fahrzeugen über die Busspur, missachtete das Rotlicht der Ampel und stieß anschließend mit einem bevorrechtigten Auto zusammen, welches auf der Bahnhofstraße in Richtung Gasstraße fuhr, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Skoda-Fahrer weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Erst nachdem er in die etwa 500 Meter entfernte Teichstraße abbog, stoppte er laut Polizei sein Fahrzeug. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben augenscheinlich unverletzt, heißt es weiter. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.