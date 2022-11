Die australische Comedy-Show „The Tap Pack“ ist am Donnerstag, 10. November, 19 Uhr, im Otfried-von-Weißenburg-Theater in Dahn zu erleben. Es ist für dieses Jahr die letzte Veranstaltung in der Reihe der Dahner Sommerspiele. Die Show ist inspiriert vom sogenannten Rat Pack, einer Künstlergruppe, zu der Sänger wie Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. gehörten. Markenzeichen der Gruppe: glamouröses Outfit und Witz. „The Tap Pack“ ist die moderne Variante der Rat-Pack-Stars. Es gibt Gesang, Stepptanz mit Swing und witzigem Geplänkel. Karten sind bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon 06391 9196 222, unter www.dahner-felsenland.net, unter www.rheinpfalz.de/ticket und an der Abendkasse erhältlich.