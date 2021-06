Ein Angestellter einer Petersberger Firma wurde am Dienstagvormittag bei der Arbeit schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 45-Jährige nach derzeitigem Stand mit mindestens einem Arm in die Maschine, an der er beschäftigt war. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht.