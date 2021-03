Die Mobilitätszentrale der Stadtwerke Pirmasens Verkehrsgesellschaft im Bürger-Service-Center öffnet am Montag, 8. März, unter strengen Hygieneauflagen wieder, zu den üblichen Öffnungszeiten. Der Zutritt ist nur einzeln möglich. „Wir haben eine Ampel im Schaufenster links des Eingangs installiert“, sagt Verkehrsbetriebe-Leiter Gert Steigner. Sie solle sicherstellen, dass immer nur ein Kunde den Servicebereich betritt. Der Service beschränkt sich bis auf Weiteres auf den Verkauf von Fahrausweisen, Kundenkarten und Beratung wie Fahrplanauskünfte. An- und Abmeldungen oder sonstige Services der Stadtwerke werden nicht bearbeitet.

Am Montag kehrt der Buslinienverkehr mit Beginn weiterer Schulöffnungen zum regulären Fahrplan für Schultage zurück. In den Bussen müssen OP- oder FFP2-Masken getragen werden, Stoffmasken oder Schals sind nicht erlaubt. „Eltern brauchen sich dennoch keine Sorgen zu machen, denn wir lassen kein Kind an der Haltestelle zurück – unser Fahrpersonal hilft bei Bedarf den Schülern, die keine oder die falsche Maske dabei haben, mit kostenlosen OP-Masken aus“, verspricht Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr.

Für einen Termin im Bürger-Service-Center ist ein Termin nötig: Telefon 06331/842911, E-Mail bsc@pirmasens.de oder online unter pirmasens.de/bsc.