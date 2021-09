Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Dahn kam es erneut zu Schockanrufen. Nach Angaben der Polizei verwies ein angeblicher Professor des Krankenhauses Pirmasens auf die Notwendigkeit teurer Spezialmedikamente, die zur Lebensrettung eines schwer an Covid-19 erkrankten, engen Verwandten schnell importiert werden müssten. Dazu wäre sofort eine fünfstellige Summe bereitzustellen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine besonders perfide Betrugsmasche handelt. Bei solchen und ähnlichen Anrufen (Unfall eines Verwandten, geplanter Einbruch ins Haus, Notlage mit plötzlichem und sofortigem Geldbedarf beispielsweise einer Anzahlung) sollte der Angerufene versuchen ruhig zu bleiben und bei den echten Verwandten und Bekannten nachzufragen, bevor man im ersten Schock und in einer Kurzschlussreaktion hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände an wildfremde Personen übergibt oder gar das Geld, meist ins Ausland, überweist.