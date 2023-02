Mehrere Personen waren laut Polizei in eine Schlägerei in Rodalben verwickelt. Gegen 3 Uhr soll sich der Vorfall bei einer Faschingsveranstaltung im Sportheim des FC Rodalben ereignet haben. Beteiligt waren daran laut Polizei überwiegend Jugendliche und Heranwachsende. Als die Beamten jedoch vor Ort eintrafen, sei die Schlägerei schon vorbei gewesen. Die Täter seien bereits verschwunden gewesen. Dem Polizeibericht zufolge war eine 19-Jährige durch einen Tritt ans Knie verletzt worden, als sie ihren Freund aus dem Gerangel auf die Seite ziehen wollte. Aus der Gruppe heraus, zu der vermutlich dieser Täter gehörte, wurde ein Begleiter der am Boden liegenden verletzten Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er erlitt laut Polizei dabei ebenfalls sichtbare Verletzungen im Gesicht. Die Polizei hat die Namen der Täter ermittelt. Die junge Frau kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Rodalben.