Die sportliche Zukunft des Fußball-Landesligisten SC Weselberg bleibt vorerst ungeklärt. Nach dem Weggang etlicher Leistungsträger und dem daraus resultierenden Rückzug des „neuen“ Trainers Denis Jung hatten noch weitere Spieler zumindest in Frage gestellt in der neuen Saison zur Verfügung zu stehen. Sogar ein Rückzug in die B-Klasse, wo aktuell die zweite Weselberger Mannschaft spielt, stand im Raum. Am vergangenen Dienstag trafen sich Spieler und Vereinsführung zu einer Sitzung, um die Zukunft zu besprechen. „Es war eine zeitweise emotionale, aber auch konstruktive Vereinssitzung“, informierte Vorstand Stefan Zimmermann. Allerdings sei eine Entscheidung vertagt worden. Der Verein wolle jetzt auf alle Fälle noch den Zeitraum bis zur Frist der Mannschaftsmeldung nutzen. „Wir prüfen erneut alle Möglichkeiten und sind weiterhin auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison. Ebenso suchen wir nach Verstärkung in Form von Spielern. Die Entscheidung, wie es weitergeht, wird dann zu einem späteren Zeitpunkt fallen“, informierte Zimmermann.