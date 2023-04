Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Hauenstein muss den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga und damit den Wiederaufstieg in die Verbandsliga für dieses Jahr endgültig abschreiben. Beim 2:6 (1:4) am Samstag gegen den TuS Hackenheim spielte die junge Elf des Sportclubs zu fehlerhaft.

„Eigentlich war das für mich bereits vor einiger Zeit vorbei. Aber mit dieser Niederlage hat sich die Möglichkeit auf den zweiten Rang endgültig erledigt“, sagte Hauensteins