Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Toralf Kreuzberger, Inhaber des Sanitätshauses Schäfer, macht gerade keine einfache Zeit durch. Eine Krankenkasse hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. „Das ist absolut nur Bürokratiekram. Ich bin zahlungsfähig“, versichert Kreuzberger.

Zur Sanitätshaus Schäfer GmbH gehören zwei Geschäfte in der Hauptstraße in Pirmasens und eine Filiale in Dahn. Die Geschäfte sind nach wie vor geöffnet.